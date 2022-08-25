В Воронеже отец ударил сына ножом в живот за отказ в помощи по хозяйству

Отец ударил сына ножом в живот и сам же вызвал скорую. Фото: из архива «КП»

В среду, 24 августа, семейная драма случилась в одной из квартир многоэтажки на улице Краснознаменной. Поругались 74-летний отец и его 47-летний сын. Предмет для семейной ссоры был незначительный. Отца возмутило, что сын часто выпивает и не помогает ему по хозяйству.

Развязка ссоры была кровавой. Отец ударил сына кухонным ножом в живот. А потом сам же вызвал скорую. Мужчину отвезли в больницу и оставили там, - ранение оказалось тяжелым.

- Оперативники задержали пожилого мужчину и доставили его в отдел полиции. Пенсионер признал свою вину. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Пожилому человеку грозит до десяти лет лишения свободы. До суда он будет находиться под подпиской о невыезде, - сообщили в региональном ГУ МВД.