Коронавирус в Воронежской области на утро 25 августа: 741 человек заразился, никто не умер

Число попавших в больницы новых больных ковидом постепенно растет. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ситуация с COVID-19 в Воронежской области снова ухудшилась. Об этом свидетельствует статистика по суточным заболеваниям. Заразились еще 741 человек в то время как утром 24 августа сообщали о 706 новых случаях ковида. При этом 60 из новых заболевших попали в больницы. 24 августа госпитализированных было 44. Всего же за время пандемии заболели COVID-19 уже 403 860 жителей Воронежской области.

Успокаивает только отсутствие смертей от осложнений ковида. Их нет уже несколько суток. Хотелось бы надеяться, что число жертв COVID-19 в Воронежской области остановится на цифре 8 371.

Еще 574 человека выздоровели. Это значительно больше, чем на утро 24 августа. Тогда их было 423. Всего COVID-19 сумели победить уже 388 288 жителей Воронежской области.

Напомним, из-за роста заболеваний ковидом школьные линейки 1 сентября будут проводить только для первоклассников и выпускников.