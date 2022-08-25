В Воронеже продавец в Сети «зажилил» автохолодильник и может сесть за это на пять лет

Покупая товары в Сети, остерегайтесь перечислять предоплату незнакомцам. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В июле 2022 года в дежурную часть отдела полиции № 4 обратился 50-летний местный житель. Он заявил, что стал жертвой мошенника

Полицейские выяснили, что на одном из интернет-сервисов мужчину заинтересовало объявление о продаже автомобильного холодильника. В ходе дистанционного общения с продавцом он уточнил детали предстоящей сделки и доставки товара, его все устроило. На указанный номер банковской карты воронежец перевел шесть тысяч рублей. После этого продавец перестал отвечать на сообщения и звонки. Оплаченный товар доставлен не был.

Сотрудники уголовного розыска по полученной оперативной информации установили личность и место проживания афериста. Им оказался ранее судимый 43-летний житель Краснодарского края. Оперативники задержали рецидивиста на его квартире и доставили в отдел полиции.

Задержанный мужчина признал свою вину и заявил, что на самом деле хотел продать автохолодильник, но получив деньги, изменил свое решение. Он отдал шесть тысяч рублей обманутому им человеку, но так просто ему отделаться не удастся.

- Cотрудники отдела по расследованию преступлений на территории Северного микрорайона возбудили уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Аферисту грозит до пяти лет лишения свободы. До суда он будет находиться под подпиской о невыезде, - сообщили в региональном ГУ МВД.