В Воронеже еще до начала продажи билетов на матч со «Спартаком» образовалась гигантская очередь

Вероятно, билеты в итоге достанутся далеко не всем. Фото: ФИБ | Факел Воронеж ВКонтакте.

Фотографии огромной очереди за билетами на матч «Факела» со «Спартаком» начали появляться в соцсетях с утра четверга, 25 августа. И это при том, что кассы Центрального стадиона профсоюзов откроются только в 11 часов. В телеграм-канале «Воронеж № 1» утверждают, что люди стоят в очереди еще с вечера среды, 24 августа. А чтобы не потерять место, спали они в парке «Орленок» или на скамейках возле стадиона. Сейчас же очередь, по свидетельствам очевидцев, тянется аж от кинотеатра «Юность».

Напомним, продажи онлайн билетов на матч со «Спартаком» отменили для борьбы со спекулянтами, ухитряющимися скупать все во мгновение ока, а потом продавать втридорога. При этом можно купить только билеты на 1 сектор Восточной трибуны и на Северную, от которой отказались представители «Спартака» (болельщики «красно-белых» бойкотируют выезд, выступая против введения Fan ID). Остальных уже нет в продаже, видимо, их получили владельцы абонементов.

Матч «Факела» со «Спартаком» начнется в субботу, 27 августа, в 17.30. Чтобы не допустить столпотворения и посмотреть на подготовленную организаторами развлекательную программу, зрителей просят приходить на стадион уже к 15.00.