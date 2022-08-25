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Происшествия25 августа 2022 6:59

В Воронежской области «Лада» врезалась в «Фольксваген»: ранен водитель иномарки

ДТП случилось в Борисоглебске
Юрий КОЗЛОВ
Водитель "Фольксвагена" в результате ДТП попал в больницу.

Водитель "Фольксвагена" в результате ДТП попал в больницу.

Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В четверг, 25 августа, в 21.16 в Борисоглебске у дома № 18 на улице Гоголевской 19-летний водитель «Лады-Весты» столкнулся со встречным «Фольксвагеном-Венто». Мужчина, руливший отечественной машиной, не смог соблюсти боковой интервал с иномаркой.

"Лада" после аварии.

"Лада" после аварии.

Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

При этом предполагаемый виновник аварии серьезно в ней не пострадал. А вот водитель «Фольксвагена», 62-летний житель Борисоглебска, получил тяжелые травмы и попал в больницу.

- Всего в Воронежской области 24 августа случилось 133 ДТП, из них в Воронеже – 86, на дорогах в районах – 26, на федеральных трассах – 21. В семи авариях получили травмы семь человек, - сообщили в региональном ГУ МВД.