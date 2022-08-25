Персонал Воронежэнерго отработал навыки противодействия террористической угрозе

Автор текста Ирина Казанина

Особое внимание уделяется совершенствованию навыков персонала районов электрических сетей по действиям при возникновении террористической угрозы.

Межведомственная антитеррористическая тренировка прошла на базе Аннинского РЭС. В ней, помимо энергетиков, приняли участие сотрудники местных подразделений МВД, МЧС, Росгвардии, медики районной больницы, Единой дежурно-диспетчерской службы, представители жилищно-коммунальных служб.

Согласно сценарию тренировки, на телефон диспетчера поступил анонимный звонок с сообщением о заложенном в здании взрывном устройстве. Энергетики незамедлительно вызвали сотрудников МВД России, МЧС России, медиков Центральной районной больницы и оперативно эвакуировали работающих в здании сотрудников на безопасное расстояние.

Прибывшие к месту проведения учений сотрудники МВД России оцепили территорию производственной базы РЭС и обследовали территорию на предмет взрывных устройств.

По ходу тренировки поступали новые вводные. Так, по сценарию, во время эвакуации один из сотрудников Воронежэнерго получил травму. Коллеги оказали ему первую медицинскую помощь. Присутствовавшие на тренировке медики отметили грамотность и оперативность действий персонала.

По другой вводной, на расположенной вблизи РЭС подстанции произошло возгорание трансформатора. Обнаружив место пожара и оценив его масштабы, энергетики вызвали к месту происшествия пожарную бригаду. Совместными усилиями оперативного персонала Воронежэнерго и пожарных условное возгорание было в короткий срок ликвидировано.

«На подобных тренировках закрепляются знания персонала, полученные во время инструктажей и занятий, которые регулярно проводятся специалистами блока безопасности Воронежэнерго. Все участники мероприятия продемонстрировали грамотную, оперативную и слаженную работу в четком соответствии со всеми действующими ведомственными приказами и инструкциями», – отметил директор филиала «Россети Центр» – «Воронежэнерго» Вячеслав Антонов.