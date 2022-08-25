Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+32°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество25 августа 2022 6:40

На Нововоронежской АЭС 25 августа зазвучат сирены

Это проверка, местных жителей просят не беспокоиться
Юрий КОЗЛОВ
Сирены будут "ласкать слух" недолго.

Сирены будут "ласкать слух" недолго.

Фото: Нововоронежская АЭС ВКонтакте.

В четверг, 25 августа, на Нововоронежской АЭС включат сирены. Они зазвучат в 10.30. Специалисты АЭС предупредили, что это плановая проверка. Жителей Нововоронежа призывают оставаться на рабочих местах, а предупредить знакомых и родственников, что никакого ЧП не предвидится.

Ранее аналогичную проверку на атомной станции в Нововоронеже проводили в июле. Тогда сирены звучали не более двух минут.

Ситуацией на атомных станциях жители Воронежской области обеспокоены после начала специальной военной операции на Украине. От националистов можно ожидать любых провокаций, в том числе и связанных с ядерными объектами. Это подтверждают обстрелы Запорожской АЭС.