На Нововоронежской АЭС 25 августа зазвучат сирены

Сирены будут "ласкать слух" недолго. Фото: Нововоронежская АЭС ВКонтакте.

В четверг, 25 августа, на Нововоронежской АЭС включат сирены. Они зазвучат в 10.30. Специалисты АЭС предупредили, что это плановая проверка. Жителей Нововоронежа призывают оставаться на рабочих местах, а предупредить знакомых и родственников, что никакого ЧП не предвидится.

Ранее аналогичную проверку на атомной станции в Нововоронеже проводили в июле. Тогда сирены звучали не более двух минут.

Ситуацией на атомных станциях жители Воронежской области обеспокоены после начала специальной военной операции на Украине. От националистов можно ожидать любых провокаций, в том числе и связанных с ядерными объектами. Это подтверждают обстрелы Запорожской АЭС.