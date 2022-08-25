В центре Воронежа в день матча «Факела» со «Спартаком» перекроют улицы и запретят парковку

Возле стадиона, как всегда в день матчей "Факела", можно будет свободно ходить по проезжей части. Фото: Юрий КОЗЛОВ

В мэрии сообщили о перекрытии улиц и запрете парковки перед и во время матча «Факела» со «Спартаком». Игра, напомним, пройдет 27 августа, начнется она в 17.30.

С 12.00 пятницы, 26 августа, до 23.30 субботы, 27 августа, нельзя будет оставлять машины на следующих участках улиц:

– Фридриха Энгельса (от Комиссаржевской до Чайковского);

– Студенческой (от Феоктистова до Комиссаржевской);

– Комиссаржевской (от Фридриха Энгельса до Студенческой);

– Чайковского (от Фридриха Энгельса до Студенческой);

– Феоктистова (от Кольцовской до Фридриха Энгельса).

С 22.00 26 августа до 23.30 27 августа запретят движение машин и общественного транспорта на участках улиц:

– Комиссаржевской (от Кольцовской до проспекта Революции);

– Чайковского (от проспекта Революции до Кольцовской);

– Студенческой (от Феоктистова до Комиссаржевской);

– Фридриха Энгельса (от Феоктистова до Средне-Московской);

– Феоктистова (от Кольцовской до Фридриха Энгельса).

В этот период времени изменят путь четырех автобусов.

Автобусы № 58В поедут с улицы Феоктистова по улице Мира, площади Черняховского, улицам Кольцовской, Плехановской и далее по маршруту. А обратно – с улицы Плехановской по улице Кольцовской, площади Черняховского, улицам Мира, Феоктистова и далее по маршруту;

Автобусы №№ 76, 76С, 49Б направят так – с улицы Плехановской по улице Кольцовской, площади Черняховского, улице Кольцовской до остановки «ж/д вокзал Воронеж-1». И обратно – с улицы Кольцовской по улице Плехановской и далее по маршрутам.