В доме в центре Воронежа сгорела квартира

Пожар потушили через 17 минут после сообщения о нем. Фото: из архива ГУ МЧС России по Воронежской области

В среду, 24 августа, около трех часов ночи загорелась квартира в доме № 24 на улице Алексеевского. Это самый центр Воронежа – буквально несколько сотен метров от проспекта Революции и Советской площади.

- Звонок о возгорании поступил в 3.16. На место ЧП выезжали 12 наших специалистов на трех пожарных машинах. Огонь потушили в 3.33. Пламя повредило в двухкомнатной квартире одну из комнат площадью 4х4,5 квадратных метров. Она практически полностью выгорела. По оперативным данным, пострадавших на пожаре не было, - рассказали в ГУ МЧС России по Воронежской области.