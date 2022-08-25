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Происшествия25 августа 2022 5:35

В Воронеже парень избил 13-летнего мальчика за плевок на детской площадке

Инцидент случился в ЖК «Озерки»
Юрий КОЗЛОВ
Парень подходит к группе подростков, вскоре он ударит одного из них.

Парень подходит к группе подростков, вскоре он ударит одного из них.

Фото: кадр с видео

Вечером во вторник, 23 августа, в Левобережном районе на детской площадке в ЖК «Озерки» произошел неприятный инцидент. Парень лет 20 напал на 13-летнего мальчика и ударил его. Видео этого дикого случая разместили в паблике «Мой и твой Воронеж».

Автор поста утверждает, что молодой человек накинулся на школьника из-за того, что он плюнул на землю, такова версия 13-летнего мальчика, изложенная его маме. Заявление в полицию семья избитого подростка решила не писать.

Напомним, 10 августа в Лисках на детской площадке владелец местного магазина избил женщину за то, что она сделала ему замечание. Екатерина Терешина вступилась за детей. Их мужчина выгонял с площадки якобы за то, что они сорили. В обстоятельствах этого ЧП разбираются в Следственном комитете.