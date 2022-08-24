Жительница Воронежа набрала кредитов на более 1 млн рублей и перевела деньги аферистам

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

В полицию с заявлением обратилась 30-летняя жительница Воронежа, ставшая жертвой мошенников. Под предлогом защиты ее банковского счета, аферистам удалось выманить у нее 1 127 880 рублей. Подробности рассказали в ГУ МВД по региону 24 августа.

Потерпевшая пояснила, что 23 августа примерно в 09.40 ей позвонил неизвестный. Он представился сотрудником финансового учреждения. Под предлогом защиты банковского счета, женщину вводили в заблуждение в течение двух суток. Действуя по инструкциям мошенников, она поверила и оформила несколько кредитов.

Затем деньги, а сумма оказалась немалая – более миллиона рублей – перевела на несколько номеров телефонов и через разные банкоматы.

Только потом, заподозрив, что ее обманули, она обратилась с заявлением в местный отдел полиции.