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Происшествия24 августа 2022 16:12

Приехавший на заработки иностранец обокрал жительницу Воронежской области

Он вынес украшения и парфюмерию на 30 тысяч рублей
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: из архива «КП»

О краже в полицию сообщила 49-летняя жительница Лискинского района. Вернувшись домой с отдыха, она не обнаружила ювелирных изделий из золота, парфюмерии и личных вещей на сумму свыше 30 тысяч рублей. Вор забрался в ее отсутствие в дом через окно.

Как рассказали в ГУ МВД по региону 24 августа, злоумышленника задержали в Воронеже. Им оказался 38-летний гражданин сопредельного государства, приехавший на заработки. В отделе полиции он дал признательные показания.

Похищенное имущество изъято. А в отношение мужчины возбудили уголовное дело по статье «Кража» (ч. 3 ст. 158 УК РФ). Сейчас он находится под стражей. Ему грозит до 6 лет лишения свободы.