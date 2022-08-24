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Общество24 августа 2022 15:00

В Воронежской Ольховатке из-за риска диверсий отменили праздничные мероприятия к 320-летию поселка

Район находится на юге области
Евгения ФРОЛОВА

В Ольховатке Воронежской области отменили праздничные мероприятия, приуроченные к 320-летию райцентра. Они должны были состоятся 26 и 27 августа. Об этом сказано в сообщении на официальной странице райадминистрации во ВКонтакте.

Свое решение власти объяснили сложной обстановкой. Для того, чтобы предупредить и исключить диверсионные и террористические акты на территории района.

– Дорогие земляки, многие из вас ждали этого праздника. Мы провели большую организационную работу, постарались сделать празднование юбилея интересным, позитивным и полезным для вас. К сожалению, нынешняя обстановка не позволяет провести массовые мероприятия. Надеемся на ваше понимание, – отметили в сообщении представители райадминистрации.