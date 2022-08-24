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Происшествия24 августа 2022 14:30

В Воронежской области пьяный дебошир ударил лбом в лицо полицейского

Ему грозит до пяти лет колонии
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Из архива "КП"

В Борисоглебске будут судить 37-летнего местного жителя за нападение на полицейского. Мужчина был в сильном подпитии и дважды ударил правоохранителя ногой в грудь, а затем лбом в голову. Об этом рассказали в пресс-службе суда.

Как установило следствие, инцидент произошел ночью в мае на улице Первомайской. Полицию вызвал борисоглебец и сообщил, что его куртку порвал нетрезвый незнакомый мужчина. Полицейские прибыли на место, попытались утихомирить дебошира и попросили проехать с ними в участок. В ответ мужчина набросился на стража порядка.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Дебоширу грозит до 5 лет лишения свободы.