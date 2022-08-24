В Воронежской области ревнивец ворвался в дом бывшей жены и ударил ее ножом

Кровавому ревнивцу грозит до десяти лет лишения свободы. Фото: из архива «КП»

Во вторник, 23 августа, в селе Самодуровка Поворинского района случилось кровавое преступление. 59-летний мужчина ворвался в дом 54-летней бывшей супруги и напал на нее. В руках у него был нож, который он быстро пустил в ход, ранив женщину. Нынешний муж пострадавшей сумел дать отпор и на время обезвредил разъяренного «бывшего». А потом убежал вместе с раненой женой. Соседи сбежались на крики и вызвали скорую.

Раненую женщину отвезли в больницу. Полицейские задержали ее бывшего мужа. Тот заявил, что пошел на преступлении из-за ревности, кроме того, он был пьян. Стражи порядка изъяли орудие преступления – кухонный нож.

- Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Ревнивцу грозит до десяти лет лишения свободы, - сообщили в региональном ГУ МВД.