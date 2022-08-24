В 2021 году воронежцы предпочитали отдых в Турции и Египте

В 2021 году туры за рубеж приобрели 24449 воронежцев. Это в 3,4 раза больше, чем в 2020 году. Об этом рассказали в Воронежстате по итогам исследования 24 августа.

При этом 57,3 % жителей региона предпочли отдых в Турции, 17,3 % – в Египте, 5,6 % – на Кипре, 5,4 % – в Абхазии и 3,3 % – Объединенных Арабских Эмиратах.

Услугами турфирм, работавших в 2021 году в Воронеже, воспользовались 58526 человек, что в 2,7 раза больше, чем в 2020 году.

Что касается туров по России, то в прошлом году их выбрали 34077 человек (в 2020 году их было в 2,3 раза меньше из-за ограничений, связанных с пандемией). Основная часть туристов посетила Краснодарский край – 43 %. Далее пользовались спросом поездки по Воронежской области. Их выбрали 34,3 % жителей региона. Следом идут Республика Крым – 9 %, Карачаево-Черкесская республика – 2,1 %, Республика Дагестан – 1,9 % и город Санкт-Петербург – 1,5 %.

В 2021 году на территории Воронежской области осуществляли деятельность 145 туристских фирм, из них 133 занимались турагентской деятельностью, 12 – туроператорской.