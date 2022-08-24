Билеты на матч воронежского «Факела» с московским «Спартаком» будут продавать только в кассах стадиона

У касс Центрального стадиона профсоюзов, как и в 90-е и в начале 2000-х годов, будут огромные очереди. Фото: со страницы ФК "Факел" ВКонтакте.

В четверг, 25 августа, в 11.00 начнется продажа билетов на матч «Факела» со «Спартаком». Доступны будет места в секторе 1 Восточной трибуны, а также все сектора Северной. Напомним, в «Спартаке» решили отказаться выкупать гостевую квоту для своих фанатов.

Кроме того, на матч с «красно-белыми» билеты не будут продавать онлайн. А в кассах их можно приобрести не более двух в одни руки. К таким мерам решили прибегнуть, чтобы попытаться бороться со спекулянтами. Ушлые деляги с разных адресов быстро скупали билеты на матчи с московским «Динамо» и «Уралом», а потом продавали их втридорога.

Для болельщиков будут открыты шесть касс – две на Центральной трибуне (ул. Студенческая) и четыре на Восточной (ул. Фридриха Энгельса). Время работы касс: в четверг, 25 августа, и в пятницу, 26 августа, - с 11 до 19 часов, в день матча (если останутся билеты) - с 11.00 до 18.30. Если у вас возникнут какие-либо вопросы по этой теме, на них ответят по телефону: (473) 272-71-47.

Игра со «Спартаком», напомним, начнется в субботу, 27 августа, в 17.30. Центральный стадион профсоюзов откроется для болельщиков за 2,5 часа до стартового свистка – в 15.00. Организаторы матча обещают интересную праздничную программу, ее детали пока не раскрывают.