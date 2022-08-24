В новом индустриальном парке в Воронежской области разместят более 20 резидентов

Площадка уже готова принимать резидентов Фото: с портала правительства Воронежской области.

В новом индустриальном парке «Подгоренский» планируют разместить более 20 резидентов. В основном это будут представители малого и среднего бизнеса. Для крупного предпринимательства выделят 2-3 площадки. Рассматриваются компании из строительной и из других отраслей промышленности. Об этом в среду, 24 августа, сообщили в правительстве Воронежской области.

На площадке побывал врио губернатора Виталий Шабалатов. Он отметил, что в ближайшее время будут приняты решения, которые дадут району возможность приступить к привлечению резидентов. Территория уже обеспечена всеми необходимыми инженерными сетями.

Один из предполагаемых резидентов – питомник по выращиванию декоративных и плодовых растений ООО «ТИССА». Площадь пашни составляет 291 га. Там выращивают более 1 тыс. сортов декоративных лиственных, хвойных деревьев и кустарников, многолетних цветов и плодовых растений. Продукцию направляют в различные регионы России и в страны ближнего зарубежья.