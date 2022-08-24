Воронежца приговорили к 10 годам строгого режима за убийство знакомого во время пьяной ссоры

Труп нашел сын погибшего Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области

За убийство знакомого при пьяной ссоре 38-летний воронежец отправится в колонию строгого режима на 10 лет. Такое решение принял суд. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Воронежской области в среду, 24 августа.

Убийство произошло 28 мая 2021 года на улице Песчаной. Обвиняемый был в гостях у 54-летнего знакомого. Между пьяными мужчинами возникла ссора. Гость схватил кухонный нож и несколько раз ударим им обидчика в грудь и живот. Затем он стал бить мужчину ножницами и металлической вилкой в шею и руки. От полученных травм хозяин дома скончался, а гость сбежал. Через несколько дней труп обнаружил сын погибшего. Он и сообщил о случившемся в полицию.

Подозреваемого заключили под стражу. Он ранее уже привлекался к уголовной ответственности за кражу и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. На предварительном следствии обвиняемый во всем сознался.