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Происшествия24 августа 2022 12:43

Воронежца приговорили к 10 годам строгого режима за убийство знакомого во время пьяной ссоры

Мужчина изрезал обидчика ножом, ножницами и вилкой
Мария Щербакова
Труп нашел сын погибшего

Труп нашел сын погибшего

Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области

За убийство знакомого при пьяной ссоре 38-летний воронежец отправится в колонию строгого режима на 10 лет. Такое решение принял суд. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Воронежской области в среду, 24 августа.

Убийство произошло 28 мая 2021 года на улице Песчаной. Обвиняемый был в гостях у 54-летнего знакомого. Между пьяными мужчинами возникла ссора. Гость схватил кухонный нож и несколько раз ударим им обидчика в грудь и живот. Затем он стал бить мужчину ножницами и металлической вилкой в шею и руки. От полученных травм хозяин дома скончался, а гость сбежал. Через несколько дней труп обнаружил сын погибшего. Он и сообщил о случившемся в полицию.

Подозреваемого заключили под стражу. Он ранее уже привлекался к уголовной ответственности за кражу и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. На предварительном следствии обвиняемый во всем сознался.