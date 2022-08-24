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Происшествия24 августа 2022 12:16

Воронежский студент попал под уголовное дело, став курьером телефонных мошенников

19-летний парень забирал крупные суммы у обманутых пенсионерок
Мария Щербакова
Студент решил заработать во время летних каникул

Студент решил заработать во время летних каникул

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Воронеже задержали 19-летнего студента колледжа по подозрению в серии мошенничеств. Молодой человек решил заработать во время каникул, откликнувшись на объявление в интернете. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области в среду, 24 августа.

Неизвестные предложили студенту работу курьера. Предстояло забирать деньги у разных людей и переводить их на банковские карты. С каждого перевода молодому человеку пообещали определенный процент. Правда, люди, которые отдавали курьеру деньги, были жертвами телефонных мошенников. Они «выкупали» близких родственников, которые якобы стали виновниками ДТП.

Студент забрал деньги как минимум у семи человек. К примеру, он признался, что получил 1,3 млн рублей от 81-летней женщины в переулке Детский, а также 200 тыс. у 82-летней на улице Кости Стрелюка. По фактам возбудили уголовные дела.