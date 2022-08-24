В Воронеже ищут пропавшего без вести 35-летнего мужчину

Ориентировка волонтеров

Волонтеры объявили поиски в Воронеже 35-летнего Виктора Носова. Он перестал выходить на связь больше недели назад, с 18 августа. Ориентировку на мужчину распространили в соцсетях добровольцы поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» 24 августа.

Согласно ей, Виктор ростом 180 сантиметров, худощавого телосложения. У него темно-русые волосы и карие глаза. К сожалению, во что он был одет в день исчезновения, неизвестно.

Все, кто располагает информацией о местонахождении Виктора Носова, могут поделиться ею по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.