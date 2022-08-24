Воронежец ответит в суде за смерть 8-летнего сына в ДТП

Автомобиль перевернулся Фото: СУ СК РФ по Липецкой области

Воронежца будут судить за ДТП, в котором погиб его 8-летний сын. Мужчина сел за руль пьяным. Расследование уголовного дела завершено. Водитель полностью признал свою вину. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Липецкой области в среду, 24 августа.

Смертельная авария произошла в Усманском районе Липецкой области 11 июня 2022 года. В салоне «Ниссана» помимо водителя сидели двое его детей. Пьяный водитель выехал на обочину, автомобиль перевернулся.

Судебно-медицинская экспертиза показала, что ребенок умер от открытой черепно-мозговой травмы.

Теперь воронежца будут судить по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения).