В Воронежской области объявили повторные торги на благоустройство берега Дона в Павловске

Власти объявили повторные торги на благоустройство берега Дона в Павловске. Начальная максимальная цена контракта не изменилась – 93 млн рублей. Об этом сообщала медиагруппа De Facto в среду, 24 августа.

Подрядчику до 30 ноября 2022 года предстоит смонтировать каменные лестницы и металлическую сетку для берегоукрепления, а также установить фонари, уложить тротуар, создать деревянное покрытие и газоны посадить деревья и установить оросительную систему.

Заявки на участие в тендере принимают до 31 августа, а результаты подведут уже 2 сентября.

Отметим, во время первого аукциона победила нижегородская компания «Эврика». Однако затем контракт расторгли по соглашению сторон.