Под Воронежем у сельчанина нашли две банки с порохом

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

Полицию вызвала жительница рабочего поселка Новохоперский, у которой возник конфликт с супругом. Прибывшие на к ним в дом оперативники нашли в одной из комнат сейф для хранения оружия. А в нем оказались две металлические банки с веществом серого цвета массой более 550 граммов.

Как рассказали в ГУ МВД по Воронежской области 24 августа, экспертиза установила, что это бездымный порох. Он является взрывчатым веществом метательного действия промышленного изготовления.

Оказалось, ранее 56-летний мужчина законно владел охотничьим оружием, но в начале 2021 года из-за допущенных нарушений лишился лицензии. От оружия мужчина избавился, а вот взрывчатое вещество решил оставить себе.

В отношении него возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств». Ему грозит до пяти лет лишения свободы. В данный момент фигурант находится под подпиской о невыезде.