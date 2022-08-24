Подрядчика оштрафовали за повреждение 6 вязов в Воронеже

Фото - Управление экологии

Подрядную организацию в Левобережном районе Воронежа оштрафовали за повреждение деревьев в ходе благоустройства. Об этом сообщили в городском управлении экологии 23 августа. Деревья были сильно испорчены во время ремонта тротуара на улице Волгоградской.

Специалисты управления после поступления информации выехали на место происшествия и убедились в том, что подрядчик вел работу спустя рукава. Экологи рекомендовали рабочим обработать места повреждений деревьев масляной краской, что и было сделано.

Но компании все равно был выписан штраф в 30 тысяч рублей за повреждение шести вязов.