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Общество24 августа 2022 10:04

Подрядчика оштрафовали за повреждение 6 вязов в Воронеже

Компании придется заплатить 30 тысяч рублей
Евгения ФРОЛОВА
Фото - Управление экологии

Фото - Управление экологии

Подрядную организацию в Левобережном районе Воронежа оштрафовали за повреждение деревьев в ходе благоустройства. Об этом сообщили в городском управлении экологии 23 августа. Деревья были сильно испорчены во время ремонта тротуара на улице Волгоградской.

Специалисты управления после поступления информации выехали на место происшествия и убедились в том, что подрядчик вел работу спустя рукава. Экологи рекомендовали рабочим обработать места повреждений деревьев масляной краской, что и было сделано.

Но компании все равно был выписан штраф в 30 тысяч рублей за повреждение шести вязов.