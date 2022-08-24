Полицейские задержали банду теневых банкиров в Воронеже

В Воронеже полицейские задержали банду теневых банкиров. Под подозрение попали пять человек в возрасте от 34 до 62 лет. По версии следствия, нелегальная банковская система оказывала широкий спектр финансовых услуг с июня 2019 года по август 2022. О задержании сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области в среду, 24 августа.

По данным ведомства, наибольшим спросом пользовалась услуга по обналичиваю денег. Для этого создали 15 фирм-однодневок. Клиенты теневых банкиров перечисляли на их расчетные счета деньги, которые затем обналичивались и возвращались с вычетом комиссии 11%. Оборот теневого банка превысил 200 млн рублей, а члены банды получили доход более 23 млн рублей.

Полицейские обыскали офисы и квартиры подозреваемых. Изъяли 1,5 млн рублей, компьютеры, печати аффилированных фирм и документацию. В отношении членов банды возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность».

Самые активные члены банды, супруги из Воронежа, находятся под домашним арестом. Остальные подозреваемые – под подпиской о невыезде.