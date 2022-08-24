В Воронеже девушка выпала с балкона седьмого этажа и осталась жива

За жизнь девушки уже больше суток борются врачи. Фото: из архива «КП»

Во вторник, 23 августа, жуткий несчастный случай произошел в Железнодорожном районе в доме № 25б/4 на улице Маршала Одинцова. Около 4.30 с балкона седьмого этажа упала девушка. Она получила тяжелые травмы, ее отвезли в больницу. Известно, что спустя сутки после падения девушка еще была жива.

Сначала разбирательством в обстоятельствах этого несчастного случая занимались полицейские, но сейчас они передали материалы проверки по поводу этого ЧП в Следственный комитет. Исходя из этого, видимо, девушку могли и столкнуть вниз.

Напомним, 23 августа на улице Баррикадной Левобережного района обнаружили мертвого 38-летнего мужчины. По предварительным данным, на теле не было следов насилия.