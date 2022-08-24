Под Воронежем иномарка сбила двух 9-летних девочек на электросамокате

Авария произошла в Рамонском районе Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

В Рамони 47-летний мужчина на «Рено Логан» сбил двух 9-летних девочек на электросамокате. Детей с травмами доставили в больницу. ДТП произошло на улице Рубежная в 19.30 вторника, 23 августа. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

Как пояснили в ведомстве, авария произошла на перекрестке равнозначных дорог. Девочки ехали слева направо по ходу движения автомобиля. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.