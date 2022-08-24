Коронавирус в Воронежской области на утро 24 августа: 706 человек заболели, никто не умер

Ситуация с ковидом в Воронежской области, пусть и медленно, но ухудшается. Фото: Иван МАКЕЕВ

Ситуация с пандемией COVID-19 в Воронежской области продолжает ухудшаться. На утро среды, 24 августа, санитарные врачи сообщили о 706 новых случаях заболеваний, 44 человека госпитализировали. На начало дня вторника, 23 августа, их, напомним, было 702. Всего же число заболевших ковидом в нашем регионе теперь 403 119.

В то же время за сутки никто не умер, не было смертей и на утро 23 августа. Пока COVID-19 унес в могилу 8 371 нашего земляка.

Еще 423 человека выздоровели (на утро 23 августа их было значительно больше – 542). Всего же с ковидом справились уже 387 714 жителей Воронежской области.

Напомним, на 1 сентября из-за ухудшения ситуации с COVID-19 отменили торжественную линейку для большинства школьников.