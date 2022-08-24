В Воронеже на улице обнаружили мертвого мужчину

кадр с поста. Фото: "Мой и твой Воронеж".

Во вторник, 23 августа, случилось ЧП в Левобережном районе. На улице Баррикадной у дома № 11 обнаружили тело мужчины. Труп лежал около припаркованных машин. Очевидцы говорят, что мертвый человек пролежал под окнами около двух часов. Потом тело забрали на судебно-медицинскую экспертизу.

В региональном ГУ МВД сообщили, что личность умершего мужчины установили, ему было 38 лет. Видимых травм, свидетельствующих о насильственном характере смерти, на теле не обнаружили. От чего умер мужчина, станет ясно, когда будут получены результаты судмедэкспертизы.