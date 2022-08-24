В МЧС предупредили о чрезвычайной пожарной опасности на юге Воронежской области

Нарушителям противопожарного режима грозит штраф Фото: Иван МАКЕЕВ

Воронежский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупредил об опасном явлении – чрезвычайной пожарной опасности (5 класс) на юге региона, начиная с четверга, 25 августа. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Воронежской области.

5 класс означает, что ландшафтные пожары появляются от любого источника огня и повышенных температур. При этом огонь быстро распространяется. Тушение лесных пожаров возможно только в начальной стадии их формирования.

В МЧС предупредили, что за нарушение требований особого противопожарного режима грозит штраф – от 10 тыс. рублей.

Напомним, во вторник, 23 августа, воронежцев напугал дым в районе Бабяково. Там на улице Совхозная загорелся мусор.