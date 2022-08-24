В райцентре Воронежской области подростки на мотоцикле врезались в иномарку

В обстоятельствах аварии разбирается полиция Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

В ДТП в Павловске пострадал 17-летний водитель мотоцикла «Стелс Дельта 200» и его 14-летний пассажир. Авария произошла на улице Свободы в 15.45 вторника, 23 августа. Подробности рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

По предварительным данным, мотоциклист, двигаясь по второстепенной дороге, не предоставил преимущество в движении автомобилю «Фольксваген Поло». В итоге произошло столкновение.

Обоих подростков с травмами отвезли в больницу. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.