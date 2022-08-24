Воронежский «Факел» сразу после матча с московским «Спартаком» сыграет с питерским «Зенитом» в Кубке

Расписание игр "Факела" в Кубке в 2022 году. Фото: с сайта ФК "Факел"

Стало известно расписание матчей «Факела» в Кубке России. Напомним, в нем наша команда на групповом этапе сыграет с питерским «Зенитом», с московским «Спартаком» и самарскими «Крыльями Советов». Причем матчи пройдут как в Воронеже, так и на выезде.

Первая игра в Кубке 2022-2023 годов ждет «Факел» уже 31 августа. В Санкт-Петербурге воронежский клуб встретится с «Зенитом», матч начнется в 19.00. Учитывая, что 27 августа в чемпионате «Факел» ждет домашняя игра с московским «Спартаком», очевидно, что придется расставлять приоритеты. Сил для борьбы на два фронта с ограниченным кадровым ресурсом нашей команде не хватит. Чемпионат выглядит более важным. Так что не исключено, что в Кубке тренерскому штабу придется выпустить многих игроков, обычно сидящих на скамейке.

Что касается остальных игр на Кубок, то стали известны только их приблизительные даты. С московским «Спартаком» «Факел» встретится в период с 13 по 15 сентября в гостях, а также 18, 19 либо 20 октября дома. Матч в Воронеже с питерским «Зенитом» запланирован на временной промежуток с 8 по 10 ноября. А с «Крыльями Советов» «Факел» сразится 28, 29 или 30 сентября дома и 18, 19 либо 20 ноября в гостях.

Все игры Кубка будут транслировать на Матч-ТВ.