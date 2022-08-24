Воронежец рассказал, как сейчас выглядит пересохшее заповедное озеро Чистое

В Чистом озере есть участки с водой, но они небольшие. Фото: Марина БЕЛОГЛАЗОВА

Воронежец, недавно побывавший в районе станции Графской на озере Чистом в заповеднике имени Пескова, рассказал о его нынешнем состоянии. Напомним, красивейший водоем пересох несколько лет назад. И в заповеднике недавно говорили, что после сильных июльских дождей он снова стал заполняться водой. Оказалось, что это не совсем так.

- Воды на самом деле, как было, так и осталось по колено, - рассказал наш читатель. – И так уже четыре года. В отдельных участках ежегодно вода чуть-чуть появляется, но на глубину всего 50-70 сантиметров. Предположу, что от дождей это не сильно зависит. Мне кажется, проблема глубже. Возможно, иссякли ключи, питающие озеро.

Гораздо больше высохших мест. Фото: Марина БЕЛОГЛАЗОВА

Вероятно, специалисты заповедника имели в виду те самые относительно заполненные водой участки, о которых говорит наш читатель. В то же время о полномасштабном восстановлении озера речи пока не идет. Сравните фото вверху, иллюстрирующее нынешнее состояние водоема, и то, каким он был еще в 2017 году (смотрите видео внизу).