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Происшествия24 августа 2022 6:44

В Воронеже ночью горел дом купца Лагутина

Пожарные не дали огню выйти за пределы одной комнаты
Мария Щербакова

Ночью в Воронеже загорелось историческое здание на улице Алексеевского,24 – дом купца Лагутина. Сообщение о пожаре спасатели получили в 3.16 среды, 24 августа. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Воронежской области.

Огонь вспыхнул в одной из комнат на первом этаже. Пожарные не дали огню распространиться. Уже в 3.33 объявили ликвидацию.

- Учитывая, что стены и перекрытия, как и в большинстве старинных домов - из горючего материала, распространение огня могло быть очень быстрым, - рассказали в пресс-службе МЧС.

В ведомстве добавили, что при пожаре никто не пострадал.