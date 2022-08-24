В Воронеже ночью горел дом купца Лагутина

Ночью в Воронеже загорелось историческое здание на улице Алексеевского,24 – дом купца Лагутина. Сообщение о пожаре спасатели получили в 3.16 среды, 24 августа. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Воронежской области.

Огонь вспыхнул в одной из комнат на первом этаже. Пожарные не дали огню распространиться. Уже в 3.33 объявили ликвидацию.

- Учитывая, что стены и перекрытия, как и в большинстве старинных домов - из горючего материала, распространение огня могло быть очень быстрым, - рассказали в пресс-службе МЧС.

В ведомстве добавили, что при пожаре никто не пострадал.