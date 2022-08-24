Воронежцам объявили программу фестиваля «Русское лето»

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Стала известна программа фестиваля «Русское лето», который в этом году пройдет в Воронеже 3 и 4 сентября. Мультижанровый форум, пропагандирующий русские традиции, в этот раз поменял дислокацию и пройдет на Советской площади.

Фестиваль соединяет музыку, театр, лекторий и реконструкции. В программе литературного направления заявлены выступления поэтессы и военкора Анны Долгаревой, лауреата премии «Национальный бестселлер 2021» Александра Пелевина, певца Юрия Щербакова, поэта Игоря Караулова, писателей Германа Садулаева и Ольги Погодиной-Кузминой. На форуме пройдет презентация первого тома полного собрания стихотворений и поэм Эдуарда Лимонова, в которой примут участие инициатор фестиваля Захар Прилепин, Олег Демидов и Алексей Колобродов.

В исторической части форума запланированы реконструкции - воссоздание событий раннего средневековья, а также сражений Первой мировой войны. Часть культурно-исторической программы будет посвящена 300-летию Российской империи.

Среди активностей также квест-игра «Спрятанная память», которую проведет коллектив «Активная молодежь» и мастер-класс по народным инструментам от ансамбля «Криница».

Для детворы театр кукол «Папьемошенники» в 12.00 и 15.00 покажут постановку «Петрушка».

Вход на фестиваль «Русское лето» свободный. 6+