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Звезды24 августа 2022 4:51

Воронежцам объявили программу фестиваля «Русское лето»

Запланированы презентация стихотворного тома Лимонова, спектакль для детей, исторические реконструкции
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Стала известна программа фестиваля «Русское лето», который в этом году пройдет в Воронеже 3 и 4 сентября. Мультижанровый форум, пропагандирующий русские традиции, в этот раз поменял дислокацию и пройдет на Советской площади.

Фестиваль соединяет музыку, театр, лекторий и реконструкции. В программе литературного направления заявлены выступления поэтессы и военкора Анны Долгаревой, лауреата премии «Национальный бестселлер 2021» Александра Пелевина, певца Юрия Щербакова, поэта Игоря Караулова, писателей Германа Садулаева и Ольги Погодиной-Кузминой. На форуме пройдет презентация первого тома полного собрания стихотворений и поэм Эдуарда Лимонова, в которой примут участие инициатор фестиваля Захар Прилепин, Олег Демидов и Алексей Колобродов.

В исторической части форума запланированы реконструкции - воссоздание событий раннего средневековья, а также сражений Первой мировой войны. Часть культурно-исторической программы будет посвящена 300-летию Российской империи.

Среди активностей также квест-игра «Спрятанная память», которую проведет коллектив «Активная молодежь» и мастер-класс по народным инструментам от ансамбля «Криница».

Для детворы театр кукол «Папьемошенники» в 12.00 и 15.00 покажут постановку «Петрушка».

Вход на фестиваль «Русское лето» свободный. 6+