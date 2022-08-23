В Воронеже новый способ мошенничества принес аферисту 120 тысяч рублей

В понедельник, 22 августа, в воронежский отдел полиции № 5 обратилась 71-летняя женщина. Пенсионерка рассказала, что 21 августа ей позвонил незнакомец, представившийся сотрудником одной из социальных служб. Мошенник предложил пожилой женщине денежную компенсацию за карантин, сумму обещал назвать позже.

Пенсионерка поверила. Тогда незнакомец стал ей отправлять смс-сообщения с кодовыми номерами, а та их послушно называла. В итоге мошенники перевели на свои счета 120 тысяч рублей. После чего на звонки «сотрудник соцслужбы» отвечать перестал.

- Всего 22 августа в Воронежской области зарегистрировали 10 мошенничеств и 11 краж с банковских карт, совершенных бесконтактным способом. Способы афер были разные: предложение продажи товаров или оказания услуг, совместной поездки, трудоустройства, оформление кредитного банковского счета. Ущерб, причиненный доверчивым людям, составил более 1 890 000 рублей. Возбуждены уголовные дела, по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража» и ч. 2 ст. 159 «Мошенничество» УК РФ. Аферистов разыскивают, - сообщили в региональном ГУ МВД.