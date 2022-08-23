Жителям Воронежской области увеличат выплаты по социальным контрактам

На социальные контракты планируют потратить большие деньги из федерального и областного бюджетов. Фото: из архива «КП»

Депутаты Воронежской областной Думы одобрили принятие закона, регулирующее изменения в суммах социальных контрактов. Выплаты по ним значительно возрастут.

– По направлению предпринимательской деятельности максимальный размер выплат увеличат с 250 тысяч до 350 тысяч рублей, а на ведение личного подсобного хозяйства со 100 тысяч до 200 тысяч рублей, – рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

Социальный контракт — это договор, который заключают между органами соцзащиты и семьей или гражданином, чей среднедушевой доход ниже прожиточного минимума. Полученные деньги могут быть направлены на развитие личного подсобного хозяйства, организацию индивидуальной предпринимательской деятельности, прохождение профессионального обучения и дополнительного профессионального образования, поиск работы и иные действия, направленные на преодоление трудной жизненной ситуации.

В облдуме сообщили, что принятие нового закона позволит дополнительно привлечь на финансирование соцконтрактов 159 млн рублей федеральных денег при софинансировании на 25,8 млн рублей из бюджета региона.

К 1 июля на социальные контракты уже потратили 342 млн руб. (80% от плана). Их заключили 2287 жителей Воронежской области с составом семей около 5300 человек.

Чтобы оформить социальный контракт, нужно обратиться с заявлением и документами в орган соцзащиты населения по месту жительства или в МФЦ. Подробнее о том, как это сделать, можно узнать здесь.

Программа социальных контрактов рассчитана до 2024 года включительно.