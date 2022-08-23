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Общество23 августа 2022 16:08

В Воронеже на 1 сентября отменят торжественные линейки для большинства школьников из-за роста ковида

Их оставят только для учеников первых, девятых и одиннадцатых классов
Олег КУЗНЕЦОВ
Родители первоклассников смогут прийти на линейку без масок.

Родители первоклассников смогут прийти на линейку без масок.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Воронеже ужесточили меры по борьбе с COVID-19. Снова придется с ограничениями проводить 1 сентября. Линейки руководителям школ рекомендуют организовать на открытом воздухе. И только для учеников первых, девятых и одиннадцатых классов. Об этом сообщила на общем родительском собрании руководитель департамента образования, науки и молодёжной политики Наталья Салогубова.

Правда, есть оговорка. Если школьный двор достаточно обширен, чтобы на нем свободно разместились все ученики, линейку в принципе можно провести и для остальных классов.

На линейки точно разрешат прийти родителям первоклассников и выпускников. Они должны будут стоять в специально отведенном месте, маски одевать не обязательно.

Кроме того, педагоги в новом учебном году будут проходить так называемый утренний фильтр. То есть, им, как минимум, измерят температуру. Для учеников такие меры предосторожности пока не ввели.

Напомним, после затишья в Воронежской области активизировалась эпидемия ковида – число заболевших уже несколько суток превышает 700 человек.