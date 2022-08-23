В Воронеже выбрали лучшую афишу к матчу «Факела» со «Спартаком»

Афишу Юрия Коломацкого скоро развесят по всему Воронежу. Фото: со страницы ФК "Факел" ВКонтакте.

В клубе «Факел» подвели итоги конкурса, проводимого среди болельщиков, на лучшую афишу к домашнему матчу с московским «Спартаком». Победило в нем творение Юрия Коломацкого.

Юрий изобразил на афише лидеров «Факела» и «Спартака» Руслана Акбашева и Георгия Джикию. При этом хавбек воронежского клуба смотрит на защитника «красно-белых». А взгляд Георгия устремлен вдаль. Вероятно, это символ возможной недооценки соперника. Напомним, «Спартак» перед седьмым туром делит второе-третье места с ЦСКА с 13 очками, «Факел» идет 14-м всего с четырьмя.

Афиша Юрия Коломацкого скоро будет развешана по всему Воронежу. А еще он получит подарки от клуба перед матчем со «Спартаком». Игра с «красно-белыми», напомним, пройдет 27 августа, начнется она в 17.30.