Воронежский борец стал серебряным призером Спартакиады сильнейших

Нарек Оганян. Фото: cspsk-vrn.ru

В понедельник, 22 августа, в Казани были разыграны первые медали I Всероссийской Спартакиады сильнейших по греко-римской борьбе.

- В весовой категории до 72 кг второе место занял воронежец Нарек Оганян, -сообщили в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд. - В 1/8 финала наш борец победил ростовчанина Дмитрия Адамова со счетом 5:0. Такой же результат был зафиксирован и в четвертьфинале, где Оганян оказался сильнее Алексея Киянкина из Мордовии. В полуфинале Нарек победил действующего чемпиона страны, ростовчанина Магомеда Ярбилова со счётом 4:1. Но, видимо, потратил много сил. И в финале уступил досрочно - 0:8 москвичу Арслану Зубаирову.

Кроме того, четвертое место на Спартакиаде заняли Савелий Борисов, выступавший в весовой категории до 87 кг, и Армен Чолокян в весе до 130 кг.

Напомним, ранее воронежские каноистки, две Кати Шляпникова и Пугачева выиграли на Спартакиаде сильнейших дистанцию в 500 метров. Таким образом, пока в активе наших спортсменов две медали: золотая и серебряная.