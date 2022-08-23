Под Воронежем пропал страдающий от потери памяти 54-летний мужчина

Сергея Остюкова ищут двое суток. Фото: поисковый отряд Лиза Алерт Воронеж ВКонтакте.

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт Воронеж» попросили помощи в поисках 54-летнего Сергея Остюкова. Мужчина 21 августа вышел из своего дома в Новой Усмани и уже двое суток не подает о себе вестей. Ситуацию усугубляет то, что Сергей Остюков страдает от потери памяти. Возможно, поэтому он и не может вернуться домой.

Приметы Сергея Остюкова: рост 150 сантиметров, плотное телосложение, голубые глаза, седые волосы. В день исчезновения был одет в красно-синюю рубашку, черные спортивные штаны и обут в резиновые сланцы.

Всех, кто что-либо знает о том, где сейчас находится или может быть Сергей Остюков, просят позвонить по телефонам 8-800-700-54-52 (волонтеры) или 112 (служба спасения).

Напомним, в Воронеже ищут пропавшую из пансионата Коминтерновского района 76-летнюю Людмилу Климанову. Женщина дезориентирована, а потому нуждается в медицинской помощи.