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Происшествия23 августа 2022 12:35

Воронежца отправили на 8 лет в колонию за избитого до смерти соседа знакомой

Женщина пожаловалась, что сосед забрал у нее телефон
Ярослав ИВАНОВ
Причиной избиения стал телефон

Причиной избиения стал телефон

Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В Воронеже суд приговорил 34-летнего мужчину к восьми годам в колонии строгого режима за смерть по неосторожности.

Инцидент произошел в начале апреля 2021 года. Мужчина вечером был в гостях у знакомой в общежитии на улице Космонавтов. Дама пожаловалась, что проживающий рядом сосед якобы похитил у нее мобильный телефон. Тогда кавалер жестоко избил 50-летнего соседа. Потерпевшего госпитализировали, но несмотря на своевременно оказанную медицинскую помощь он скончался от травм. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть мужчины наступила в результате закрытой внутричерепной травмы, осложнившейся отеком головного мозга.

Нападавшего задержали, он признался в избиении мужчины.