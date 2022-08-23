Воронежца отправили на 8 лет в колонию за избитого до смерти соседа знакомой

Причиной избиения стал телефон Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В Воронеже суд приговорил 34-летнего мужчину к восьми годам в колонии строгого режима за смерть по неосторожности.

Инцидент произошел в начале апреля 2021 года. Мужчина вечером был в гостях у знакомой в общежитии на улице Космонавтов. Дама пожаловалась, что проживающий рядом сосед якобы похитил у нее мобильный телефон. Тогда кавалер жестоко избил 50-летнего соседа. Потерпевшего госпитализировали, но несмотря на своевременно оказанную медицинскую помощь он скончался от травм. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть мужчины наступила в результате закрытой внутричерепной травмы, осложнившейся отеком головного мозга.

Нападавшего задержали, он признался в избиении мужчины.