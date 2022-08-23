В Воронеже общественник раскритиковал качество новой плитки на проспекте Революции

Работы на проспекте Революции идут уже давно, а результат пока не очень впечатляет. Фото: Юрий КОЗЛОВ

Активист-общественник Виталий Иванищев в своем телеграм-канале раскритиковал качество новой плитки на проспекте Революции. Он заявил, что был свидетелем, как ее укладывали в минусовую температуру, а весной она «поплыла». Также общественник высказал недовольство по поводу странной пропажи памятника Биму, хотя работы у театра кукол после этого не вели три месяца. Не устроило его и то, что, кроме новой плитки, ничего больше «свежего» во время реконструкции не предусмотрели. А пешеходам во время ремонта создали большие неудобства.

В мэрии в ответ на эту критику заявили, что не стоит оценивать проект, когда он находится в середине реализации. Как позитивный момент отметили, что во время реконструкции по максимуму собираются убирать торчащие ранее по всему проспекту провода. По поводу же плитки заявили, что пока подрядчик в злостном нарушении норм при проведении работ уличен не был. А локальные дефекты постепенно будут устранять.