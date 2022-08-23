В Воронеж привезут мощи Сергия Радонежского

фото Воронежской епархии

В столицу Черноземья привезут мощи преподобного Сергия Радонежского. Принесение святыни приурочено к юбилейной дате - в 2022 году Русская Православная Церковь отмечает 600-летие со дня обретения святых мощей преподобного Сергия.

Ковчег со святыней разместят со 2 по 4 сентября в Благовещенском кафедральном соборе. Встреча ковчега с мощами преподобного Сергия Радонежского в Благовещенском кафедральном соборе состоится 2 сентября в 7.30, будет совершен молебен и начнется служение Божественной литургии.

Во время пребывания святыни кафедральный собор будет открыт с 6.00 до 21.00. У ковчега будут служиться молебны с акафистом преподобному Сергию.

4 сентября в 13.00 после совершения молебна ковчег со святыней отправится в Белгородскую митрополию.