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Общество23 августа 2022 11:25

В Воронеж привезут мощи Сергия Радонежского

Святыню разместят в Благовещенском соборе в начале сентября
Ярослав ИВАНОВ
фото Воронежской епархии

фото Воронежской епархии

В столицу Черноземья привезут мощи преподобного Сергия Радонежского. Принесение святыни приурочено к юбилейной дате - в 2022 году Русская Православная Церковь отмечает 600-летие со дня обретения святых мощей преподобного Сергия.

Ковчег со святыней разместят со 2 по 4 сентября в Благовещенском кафедральном соборе. Встреча ковчега с мощами преподобного Сергия Радонежского в Благовещенском кафедральном соборе состоится 2 сентября в 7.30, будет совершен молебен и начнется служение Божественной литургии.

Во время пребывания святыни кафедральный собор будет открыт с 6.00 до 21.00. У ковчега будут служиться молебны с акафистом преподобному Сергию.

4 сентября в 13.00 после совершения молебна ковчег со святыней отправится в Белгородскую митрополию.