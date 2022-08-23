В Воронеже пропала из пансионата нуждающаяся в медицинской помощи 76-летняя женщина

Людмилу Климанову нужно найти как можно быстрее, так как она нуждается в медицинской помощи. Фото: поисково-спасательный отряд "Черноземье", ВКонтакте.

Во вторник, 23 августа, в пансионате на улице Ракитинской Коминтерновского района случилось ЧП. Одна из пациенток, 76-летняя Людмила Климанова, ушла оттуда в неизвестном направлении. Ситуация осложняется тем, что Людмила Николаевна нуждается в медицинской помощи, она дезориентирована в пространстве. Поэтому сама обратную дорогу в пансионат вряд ли найдет. Помочь в поисках пожилой женщины попросили волонтеры поисково-спасательного отряда «Черноземье».

Приметы Людмилы Климановой: рост 160 сантиметров, нормальное телосложение. Утром 23 августа была одета в коричневые спортивные штаны и в зеленую кофту, обута в серые кроссовки без шнурков.

Всех, кто что-либо знает, о том, где сейчас находится или может быть Людмила Николаевна, просят позвонить по телефонам: +7-961-182-95-90 (волонтеры) или 112 (служба спасения).