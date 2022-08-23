В Воронеже в магазине продавали сосиски в тесте с плесенью

Такие сосиски в тесте отобьют любой аппетит. Фото: Подслушано Воронеж, ВКонтакте.

В паблике «Подслушано Воронеж» ВКонтакте опубликовали возмущенный пост. Его анонимный автор выложил фото сосисок с грибком, заявив, что к счастью, не купил их, потому что вовремя заметил плесень. И утверждал, что их продавали в продуктовом магазине на улице Менделеева, 10/1.

Жаловаться на такое безобразие нужно в Роспотребнадзор. Для этого нужно отправить в его региональное управление обращение в обычном письме по адресу: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21а или в электронном виде. К сообщению нужно приложить фотографии испорченного товара и написать, где и когда вам их продали. Если узнаете название компании, продающей «просрочку», обязательно упомяните его в обращении.

По идее, в течение месяца санитарные врачи должны прийти в торговую точку с проверкой. При ее неблагоприятных результатах суд, в который обратятся специалисты Роспотребнадзора, может приостановить работу магазина или киоска.