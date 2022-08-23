Воронежская каратистка победила на первенстве России

Одна из атак Ксении Шишовой. Фото: cspsk-vrn.ru

Воронежская каратистка Ксения Шишова стала одной из героинь молодежного первенства России. Соревнования проходили в городе Видное Московской области. В местном Дворце спорта определяли сильнейших 967 спортсменов из 65 регионов нашей страны. Воспитанница Центра спортивного каратэ «Ирбис» Ксения Шишова (тренеры: Алексей Кравец, Алексей Джиянов) одержала пять побед подряд в весовой категории свыше 59 кг среди спортсменок 16-17 лет.

- Ксения сначала одержала досрочную победу над представительницей Нижегородской области Варварой Бельтюковой — 8:0, затем была явно сильнее Екатерины Зятчиной из Новосибирска — 5:0, - рассказали в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд. - Спортсменку сборной команды Югры, действующего серебряного призера «молодежки», Снежану Коробейникову наша каратистка также одолела уверенно - 4:1. В полуфинале Ксения встретилась с москвичкой Софией Никитиной. Ее она победила со счетом 2:0. В финале воронежская спортсменка встретилась с давней оппоненткой из Московской области Ксенией Беляковой. Проигрывая по ходу встречи три балла, Шишова сумела вырвать победу со счётом 6:5. Этот успех позволил Ксении войти в состав национальной сборной России.

Хорошо выступили на турнире Дмитрий Брюхов в категории кадетов до 63 кг и Никита Тургенев среди юниоров свыше 76 кг. Но до медалей они не добрались. Помешали им, мягко говоря, спорные судейские решения.