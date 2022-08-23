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Общество23 августа 2022 10:33

Второй магазин H&M в Воронеже временно откроется 23 августа

Первая точка почти распродала товары
Ярослав ИВАНОВ
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Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Второй магазин шведского холдинга H&M, закрытый в Воронеже в марте после объявления антироссийских санкций, вновь открывается в сити-парке «Град» сегодня, 23 августа. Об этом сообщила администрация торгового центра в соцсетях.

Напомним, бренд H&M временно открыл свои торговые точки, чтобы распродать зависший в России товар.

Первый магазин H&M снова открылся в ТРК «Арена» 9 августа, за две недели воронежцы опустошили его - фото подтверждение опубликовали очевидцы в соцсетях.