Второй магазин H&M в Воронеже временно откроется 23 августа

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Второй магазин шведского холдинга H&M, закрытый в Воронеже в марте после объявления антироссийских санкций, вновь открывается в сити-парке «Град» сегодня, 23 августа. Об этом сообщила администрация торгового центра в соцсетях.

Напомним, бренд H&M временно открыл свои торговые точки, чтобы распродать зависший в России товар.

Первый магазин H&M снова открылся в ТРК «Арена» 9 августа, за две недели воронежцы опустошили его - фото подтверждение опубликовали очевидцы в соцсетях.