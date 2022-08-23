Две воронежские каноистки победили на Спартакиаде сильнейших спортсменов

Две Кати Шляпникова и Пугачева проплыли спринтерскую дистанцию быстрее всех. Фото: cspsk-vrn.ru

На гребном канале в Москве в рамках I Всероссийской Спартакиады по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов России проходят заплывы гребцов на байдарках и каноэ. Спортсмены борются за медали на олимпийских дистанциях 200, 500 и 1000 метров. В соревнованиях участвуют 214 спортсменов из 39 регионов нашей страны.

- В понедельник, 22 августа воронежские каноистки Екатерина Шляпникова и Екатерина Пугачева победили на дистанции 500 метров. Это первое золото в копилке нашего региона, завоеванное на Спартакиаде, - рассказали в Центре спортивной подготовки сборных команд Воронежской области. – Наши девушки в экипаже-двойке показали результат 2 минуты 8,116 секунды. Чуть более 2,5 секунд им уступили Дарья Харченко и Анастасия Важинская из Тверской и Нижегородской областей. Замкнули тройку призёров Ангелина Губанова и Ирина Андреева из Москвы и Приморского края — 2:11,004 секунды.

Две Кати рассказали о победном для них заплыве:

- Плотно шли первые 300 метров. Потом начали добавлять и ушли в отрыв. Только после финиша поняли, что мы первые. После 200 метров очень сильно подул ветер, было сложно удерживать лодку, но мы справились.